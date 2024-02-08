

حقق المنتخب الوطني للتايكوندو أول من أمس ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 للتايكوندو. وقال رئيس اتحاد التايكوندو هاني المرشاد إن اللاعب أحمد العلي حصل على الميدالية الفضية تحت طول 168، واللاعب حسين شموه حقق الميدالية البرونزية تحت طول 172، موضحا أنها تعتبر نتيجة إيجابية للمنتخب.



وأشاد المرشاد بتميز أداء اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة، وبتمكنهم«من تحقيق نتائج إيجابية تعكس العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح وإضافة قيمة للرياضة الكويتية وإبراز الجهود المبذولة من اللاعبين في تحقيق النتائج المتميزة على الساحة الرياضية الدولية».



وأضاف المرشاد أنه سيتم إعداد المنتخب وتجهيزه استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 في أبريل المقبل في الإمارات وبطولة العالم 2025 في الإمارات.



وبذلك رفع المنتخب الوطني للتايكوندو رصيده في البطولة إلى 6 ميداليات متنوعة هي ذهبية وفضيتين و3 برونزيات. ويشارك في البطولة أكثر من 2500 لاعب يمثلون 56 دولة.