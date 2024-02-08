

أضاف المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس ميداليتين فضيتين في ختام مشاركته بملتقى الشارقة الدولي الـ 12 لتصبح حصيلة ميدالياته في هذه المشاركة 17 ميدالية متنوعة.



وتمكن اللاعب فيصل الراجحي من الحصول على هاتين الميداليتين بعد حلوله ثانيا في مسابقتي 1500 متر و5000 متر عدو على الكراسي المتحركة.



وأعرب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح عن فخره واعتزازه بتحقيق أبطال وبطلات المنتخب هذا الإنجاز الذي أهداه لصاحب السمو الأمير ولأسرة رياضة المعاقين الكويتية.



وقال الهاجري إن منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى التي تنطلق في الفترة المقبلة بمدينة دبي الإماراتية، متطلعا لتحقيق المزيد من النتائج الطيبة في هذه البطولة التي ستشهد مشاركة دولية كبيرة.



وقد حقق منتخب ألعاب القوى للمعاقين في اليومين الأول والثاني من الملتقى 15 ميدالية متنوعة إضافة إلى الميداليتين الفضيتين اللتين حققهما في اليوم الثالث ليصبح رصيده 17 ميدالية متنوعة، وبذلك يكون مجموع الميداليات الذهبية التي حققتها الكويت في الملتقى 5 ومجموع الميداليات الفضية 8 ومجموع الميداليات البرونزية 4 ميداليات.