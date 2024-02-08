استهدف قصف بطائرة مسيرة مساء أمس سيارة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أميركية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن «طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد». وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها «قيادي في الحشد الشعبي»، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.



وقالت وسائل اعلام محلية ان القصف اسفر عن مقتل 4 اشخاص كانوا يستقلون السيارة المستهدفة.



فيما أفاد إعلام تابع لكتائب حزب الله بمقتل قياديين مسؤولين عن العمليات في الخارج ونقل الأسلحة، مشيرا إلى أن القتيلين بالهجوم هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.



وفي وقت سابق سمعت انفجارات ضخمة هزت شرق العاصمة العراقية بغداد.



كذلك أفادت وسائل اعلام بسماع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية. وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن استهداف مسؤول في ميليشيا عراقية في منطقة المشتل شرق العاصمة.