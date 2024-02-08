«الوطني» واصل دوره التاريخي في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم

البنك من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل تضاهي المؤسسات العالمية

توّج بـ 5 جوائز مرموقة في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد البشرية

رفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل».. وعزز بيئة عمل فريدة تزيد من ولاء موظفيه

أطلق ثورة في معارض التوظيف بالكويت عبر استخدام تقنية الواقع المعزز (AR)

تدشين «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» الأولى من نوعها بالكويت للتكنولوجيا الرقمية والبيانات

تطوير البنية التحتية التعليمية عبر جعل عملية التدريب مفتوحة وشاملة على مستوى المجموعة

توسيع ورقمنة قدرات التصميم الجديد للتدريب بنوعيه العام والوظيفي لإدارة معرفة مستدامة

البنك ضخ نحو 1.6 مليون دينار استثمارات في برامج تدريبية لتعزيز التطوير المهني لموظفيه

إجمالي ساعات التدريب للموظفين وصل إلى 190 ألف ساعة.. بمشاركة نحو 3000 موظف

مشاركة الموظفين في استبيان «صوتك يهمنا 2023» فاقت متوسط معدلات الاستجابة العالمية

منح الأولوية لزيادة التوطين عبر المشاركة في 8 معارض توظيف لاستقطاب الكفاءات الكويتية



شكل 2023 عاما آخر من التميز لبنك الكويت الوطني حقق خلاله معدلات نمو قوية وحصد جوائز مرموقة رسخت مكانته البارزة في الأسواق الإقليمية والدولية.



الموارد البشرية للمجموعة والتي تشكل القلب النابض لهذه المنظومة، لعبت دورا محوريا في تحقيق نجاحات البنك لهذا العام من خلال إنجاز العديد من الأهداف التي دعمت جميعها توفير بيئة عمل ديناميكية وفرص تعلم لا حدود لها إضافة إلى مناخ يشجع على الابتكار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «خلال العام الماضي نجحنا في تحقيق كافة أهدافنا المرحلية التي وضعناها والتي استهدفت مواصلة تعزيز بناء مكان عمل متنوع وشامل وكذلك جذب القوى العاملة والكفاءات الوطنية وتطويرها».



وأشار العبلاني إلى أن فريق الموارد البشرية للمجموعة قاد على مدار 2023 مبادرات لأتمتة وتعزيز عمليات إدارة رأس المال البشري والاستفادة من البيانات لتوفير التحليلات لتحسين عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتوسيع برامج التطوير الوظيفي، حيث ضخ البنك استثمارات بقيمة 1.6 مليون دينار في برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد حول العالم.



وأوضح العبلاني أن عام 2023 شهد ترسيخ بيئة عمل شعارها «أكثر من مجرد مكان عمل» لتعزيز رفاهية موظفينا، بالإضافة إلى العمل بلا كلل من أجل مساندة رؤية البنك نحو تحقيق الاستدامة بالعديد من الإجراءات التي شملت برامج التدريب مكثفة بنحو 3000 ساعة تدريب حول الوعي بالاستدامة، والتمويل المستدام، وكذلك إدارة المخاطر المناخية.



وأشار إلى أن الأولويات الاستراتيجية للموارد البشرية للمجموعة تتمثل في بناء بنك جاهز دوما للمستقبل عبر العديد من الأدوات والخطط التي يتم تطبيقها منها استحداث مفهوما شاملا جديدا لإدارة القوى العاملة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء وتعزيز ثقافة البنك بين موظفيه.



تطوير الكوادر



ساهمت إدارة المواهب بفاعلية في المحافظة على مسار تطوير الكوادر البشرية وتوفير فرص التطور المهني للموظفين الطامحين في أدوار قيادية عبر تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع أعرق الجامعات حول العالم.



كما تواصلت مبادراتها لزيادة مشاركة الموظفين ومنها استبيان «صوتك يهمنا 2023» التفاعلي الذي شارك فيه أكثر من 5 آلاف موظف وبنسبة كبيرة بلغت 86% بهدف تحسين بيئة العمل بشكل أكبر، حيث عقدت ورش عمل لتطبيق ومناقشة نتائج الاستبيان.



وخلال 2023 تم تدشين «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» الأولى بالكويت للتكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، وتتضمن برنامجا تدريبيا احترافيا يهدف إلى تدريب المواهب الكويتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وهي تشكل أحد أفرع «أكاديمية الوطني» التي تأسست في عام 2008 وشهدت خلال هذه السنوات تخريج نحو 28 دفعة تضم أكثر من 190 خريجا.



وبهدف خلق بيئة داعمة لتنمية مواهب القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية، شهد العام تخريج أولى متدربات مبادرة NBK RISE وهي المبادرة العالمية لتعزيز ودعم القيادات النسائية بمشاركة 21 متدربة وقد لاقى البرنامج نجاحا لافتا وصدى كبيرا بين أوساط مجتمع الأعمال في الكويت.



بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل للموظفين شملت عدة مواضيع مهمة، أبرزها الابتكار والقيادة وكذلك مهارات التواصل الفعال والتفاوض بالإضافة إلى برامج تطوير القيادات المصرفية الشابة.



التدريب والتطوير



واصلت إدارة التدريب والتطوير خلال 2023 تطوير البنية التحتية التعليمية عبر جعل عملية التدريب مفتوحة وشاملة على مستوى المجموعة بأكملها إضافة إلى توسيع ورقمنة قدرات التصميم الجديد للتدريب بنوعيه العام والوظيفي لضمان إدارة معرفة مستدامة وفعالة تفتح معها آفاقا طويلة الأمد للمسار الوظيفي لجميع الموظفين داخل المجموعة.



وخلال العام وصل إجمالي ساعات التدريب لموظفي البنك إلى 190 ألف ساعة بمشاركة نحو 3000 موظف.



وتوفر إدارة التدريب والتطوير عروضا متطورة لعملية التدريب لجميع الموظفين بغض النظر عن الموقع والمسمى الوظيفي وهو يوفر التعلم عبر العديد من الموضوعات السلوكية والإدارية، حيث تتميز منصة البنك التعليمية Hub NBK Learning بميزة وصول للمديرين لرؤية التعلم لأنفسهم وعرض لوحة القيادة للتعلم لموظفيهم. وعلاوة على ذلك تتوافر مواد تدريبية إضافية لمساعدة المديرين في دعم تعلم موظفيهم.



وخلال 2023 أجرت إدارة التدريب في الموارد البشرية للمجموعة تطويرا كبيرا وشاملا لمحتوى برنامج «شهادات ائتمان موديز»، لمواكبة أحدث احتياجات واتجاهات العمل المتغيرة، حيث تمت زيادة مدة البرنامج من شهرين إلى 5 أشهر منهم قرابة شهر في قاعات التدريب، ونحو 23 ساعة من دورات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دمج ورش العمل الخاصة بالتطبيق العملي للمهارات في جميع أنحاء البرنامج لزيادة معارف ومهارات المتدربين.



استقطاب المواهب



انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن بناء قوى عاملة ديناميكية يشكل أمرا محوريا لنمو البنك المستقبلي، ويسهم في تعزيز دعائم الاقتصاد المستدام، واصل الوطني دوره التاريخي في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم.



وخلال العام 2023 وظف البنك ما يقرب من 403 موظفين جدد، وبلغت نسبة الكويتيين منهم قرابة 85.4%، كما وصلت نسبة التوطين نحو 76.7% بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة الكويتيين بدرجة مدير إلى 69.2% من إجمالي عدد المديرين.



ويعد بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين والتي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.



ولضمان الحفاظ على نسبة عالية من التكويت، يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة في العديد من معارض التوظيف، حيث شارك البنك خلال 2023 في 8 معارض وظيفية. كما يواصل منح الأولوية لتوظيف المواهب الوطنية، واقتصار التوظيف في بعض الميادين على القوى العاملة الوطنية بصفة حصرية، هذا إلى جانب التعاون مع الجامعات المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير للمواهب الوطنية.



وشكلت مشاركة البنك في معارض التوظيف خلال العام 2023 تجربة فريدة وأحدثت فارقا في مفهوم عملية التوظيف وجعلها أكثر ديناميكية لتلائم جيل الألفية، من خلال جناح المعرض الذي تضمن «NBK VirtuGate» بوابة الوطني الافتراضية والتي استخدمت تقنيات الواقع المعزز لتوفير تجربة تحاكي تماما طبيعة العمل في المقر الرئيسي للبنك.



بالإضافة إلى ذلك يتبع الوطني نهجا فريدا فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصا متساوية لجميع موظفيه دون استثناء وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء 44.3% من إجمالي القوى العاملة كما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا نحو 29.7%.



رفاهية الموظفين



ومن منطلق إيمانه الراسخ بأن موظفيه هم أهم أصوله، يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويرفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل» لتعزيز رفاهية موظفيه، حيث يوفر الوطني صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد ساعات العمل بإشراف مدربين على أعلى مستوى، وهو ما ينسجم مع مبادرات البنك الهادفة إلى زيادة الوعي والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.



كما يتضمن مبنى البنك عيادة طبية بإدارة مستشفى «وارة» توفر الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل واستقبال زيارات لأطباء متخصصين بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية.



إضافة إلى ذلك يتبنى «الوطني» العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على رفاهية ورعاية موظفيه وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إضافة إلى إقرار نظام ساعات العمل المرنة ومنح إجازة أبوة للموظفين، وهي استحقاق يسمح خلاله للأب بالبقاء في المنزل للتواصل مع طفله حديث الولادة.



ويعتبر الوطني من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة الخريجين الجدد على الالتحاق بسوق العمل ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكينهم من قيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل وهو ما يزيد من ولاء موظفيه ويبرهن على جاذبيته في سوق العمل التنافسي.



جوائز مرموقة



خلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE.



وحصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة «أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال».



مسؤولية مجتمعية راسخة



شهد العام 2023 تنظيم البنك ندوة توعوية في المعاملات البنكية وطرق التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم - فرع الفتيات، حيث تعد هذه الندوة الأولى من نوعها في الكويت وذلك انطلاقا من حرصه على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة.



كما نظم الوطني دورة تدريبية لضباط إدارة وحدة مكافحة عمليات الاحتيال وجرائم المال في وزارة الداخلية، وذلك في إطار حرصه على توطيد أواصر التعاون الذي يسهم في التصدي لعمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني وتماشيا مع حملة «لنكن على دراية».