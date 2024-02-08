بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى الرئيس نانجولو مومبا رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة رئيس جمهورية ناميبيا السابق هيج جينجوب، راجيا سموه لذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كما عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أداء الرئيس مومبا اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية ناميبيا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية ناميبيا الصديقة المزيد من التطور والنماء.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السيدة سيسيل لا غريناد حاكم عام غرينادا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولغرينادا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.