

بيروت ـ خلدون قواص



استغرب الرئيس فؤاد السنيورة تمسك البعض بضرورة القيام بحوار قبل انتخاب رئيس جمهورية، وقال: الحوار يجب أن يتم بوجود رئيس الجمهورية الذي يترأس الحوار ويصار إلى بحث كل الأمور التي يرى اللبنانيون أن هناك حاجة للتشاور بشأنها.



وأضاف السنيورة، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، ان انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتم حسب ما ينص عليه الدستور وليس من خلال التمسك بوسائل أو أساليب أو محاولة خلق ما يسمى أعراف جديدة من أجل انتخاب رئيس جمهورية.



وتابع: أما بشأن التشاور بموضوع رئيس الجمهورية فهذا الأمر ينص عليه الدستور والذهاب إلى ما يسمى الانتخاب، أما الإصرار على موضوع الحوار قبل ذلك، فهنا أود أن أبين أمرا أساسيا أنه ليس هناك أسمى وأكثر قيمة من الحوار بين اللبنانيين ولكن في الوقت نفسه حتى يكتسب الحوار صدقيته ينبغي أن يصار إلى تطبيق ما يتم الاتفاق بشأنه.



وختم: الحقيقة ان الأمر يحتاج من الجميع لأن ينظروا بحال لبنان وحاجته الماسة إلى انتخاب رئيس جمهورية لأنه بذلك يستطيع لبنان أن يبدأ عملية تكوين المؤسسات الدستورية كما ينبغي، وبالتالي أن تكون هناك حكومة مسؤولة.