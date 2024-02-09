

بيروت ـ خلدون قواص



وصف النائب فؤاد مخزومي تحرك وزراء اللجنة الخماسية بالمبادرة الممتازة، متمنيا أن تكون هنالك صحوة لدى مختلف القوى السياسية وإيصال رئيس يتمتع بالمواصفات التي طرحتها اللجنة، وصولا إلى تشكيل حكومة فاعلة وانتظام مؤسسات الدولة.



ودعا بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان جميع الأطراف إلى التعاون والتخفيف من السجالات وتصفية الحسابات الشخصية لنتمكن من النهوض بلبنان.



وقال: اللجنة الخماسية تشكل الدول التي لها دور في لبنان، تقوم بعملها وعلينا إعطائها فرصة لتنفيذ خطتها للوصول إلى حل يكون خارطة طريق وربما يعارضها اطراف بالداخل مطالبين بتوسيع اللجنة الخماسية.



وأضاف، اللجنة الخماسية ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية بل مواصفات للرئيس، نتمنى كقوى سياسية النظر بما يطرح علينا من مساعدة مشكورة وربما نصل إلى انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.



واعتبر ان موازنة 2024 لا تمثل مصلحة المواطن لأن الدولة أقرت من خلالها سلسلة من الضرائب محملة المواطن والقطاع الخاص سوء إدارة الحكومات المتعاقبة.



وثمن مخزومي الموقف الصادر عن وزارة الخارجية السعودية فيما يتعلق بملف قطاع غزة، ومطالبتها بوضع حد للمجازر والتوصل إلى تسوية إقليمية، وفقا للمبادرة العربية للسلام التي أعلنت في قمة بيروت عام 2002، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.