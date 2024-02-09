

أعلن الجيش الأميركي مقتل خمسة جنود بعدما فقدوا إثر تحطم مروحيتهم في ولاية كاليفورنيا.



وقال الجنرال مايكل بورغشولت في بيان «بأسف شديد وحزن عميق أعلن خسارة خمسة من نخبة عناصر مشاة البحرية الاميركية خلال طلعة تدريبية».



وكان الجنود الخمسة اقلعوا من قاعدة كريتش الجوية في نيفادا الثلاثاء الماضي للتوجه إلى قاعدة ميرامار في جنوب كاليفورنيا عندما «تم الإبلاغ عن تأخر وصول مروحيتهم» حسبما أعلن سلاح مشاة البحرية الاميركية.



من جهته، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه «حزين جدا» مثل زوجته جيل لفقدان هؤلاء الجنود الخمسة.



وأضاف «نتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم ووحدتهم وسلاح مشاة البحرية».



وعثرت السلطات المدنية على المروحية وهي من طراز «سي اتش-53 اي سوبر ستاليون» في باين فالي بولاية كاليفورنيا.