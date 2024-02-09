شهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن في السرايا، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الزراعي.



شارك في اللقاء القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان امين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حبحاب واعضاء الوفدين العراقي واللبناني.



وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة متانة العلاقات بين لبنان والعراق، وشكر العراق على مساندته لبنان في كل الظروف، مؤكدا ان مذكرة التفاهم في المجال الزراعي تشكل فاتحة لتعاون متجدد في كل المجالات، مشددا على اهمية ان يشمل هذا التعاون المجالات كافة.