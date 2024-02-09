

القاهرة - محمد سامي



كشف مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن عن سفر المدير الفني لـ «الفراعنة» حسام حسن لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر الأحد المقبل بكوت ديفوار وتكريمه على هامش المباراة كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية بعد تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي (كاف).



هذا، وعقد إبراهيم حسن اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد المصري بحضور جمال علام رئيس الاتحاد لبحث ترتيبات معسكر المنتخب في الإمارات خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل والذي يشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.



وعقب الاجتماع صرح قائلا: «سيتم عقد مؤتمر صحافي 14 فبراير للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني للمنتخب الذي يضم طارق سليمان مدربا عاما وأحمد الكأس مدربا مساعدا وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر مديرا إداريا».



وأبدى حسن تخوفه من ارتفاع معدل الأعمار بالفريق مصرحا: «تحدي صعب لنا، هناك لاعبون سيصلون إلى سن 36 في بطولة كأس العالم المقبلة، العامل البدني هو الفارق، سنضع في الاعتبار لاعبي المنتخب الأولمبي أيضا».



من ناحية أخرى، شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرات عدة على مستوى مدربي فرق الدوري المصري الممتاز، حيث أعلن مودرن فيوتشر عن تعيين تامر مصطفى مدرب إنبي السابق مديرا فنيا للفريق بعد ساعات من رحيل مدرب الفريق حسام حسن لتدريب منتخب مصر، فيما قرر نادي إنبي إسناد مسؤولية الفريق لسيد ياسين خلفا لتامر مصطفى، كما أشرف الكرواتي كرونسلاف يورشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز على أول تدريبات الفريق أول أمس الأربعاء، وأبدى إعجابه بإمكانات النادي، وكذلك مجموعة اللاعبين الذين يمتازون بالجودة العالية.



وكان نادي الزمالك قد سبق بيراميدز وفيوتشر وتعاقد مع البرتغالي غوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق خلفا للمدير الفني المؤقت معتمد جمال، وكذلك استعاد المقاولون العرب خدمات محمد عودة بعد إقالة المدرب شوقي غريب لسوء نتائج الفريق.



إلى ذلك، تعرض الوافد الجديد لنادي الزمالك أحمد حمدي لإصابة في القدم خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق صباح أمس على ملعب النادي ضد فريق الشباب مواليد 2003 التي انتهت بفوز الفريق الأول 3-1، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، وقد سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري «هدفين» وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.



بدوره، ظهر لاعب وسط الأهلي إمام عاشور مرتديا واقيا للرأس خلال مشاركته في تدريبات أمس ضمن التحضير لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في 16 فبراير ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك كنوع من التدابير الاحترازية تجنبا لتعرضه لأي ارتطامات، بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر في كوت ديفوار وغيابه عن مباراة الكونغو الأخيرة في مشوار «الفراعنة» خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا والتي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ 16.