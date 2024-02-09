

توجت الذلول «الوارية» العائدة لهجن الرئاسة من الإمارات مساء أمس الخميس بالسيف الذهبي لبطولة الكويت الدولية السنوية الـ 22 لسباقات الهجن في أهم وأغلى أشواطها ضمن سباقات اليوم الختامي الذي شمل ثلاثة أشواط رئيسية أخرى من أصل 82 شوطا أقيمت بالبطولة التي استمرت 6 أيام.



وسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي السيف الذهبي للفائز بالجائزة الكبرى للبطولة في الشوط الختامي الذي خصص للهجن (الحيل) لمسافة 8 كيلومترات، فيما احتلت الذلول «الظعاين» لهجن الشحانية من قطر المركز الثاني، بينما حصدت الذلول «شقران» التابعة لهجن الرئاسة من الإمارات المركز الثالث.



وأعرب الوزير معرفي في تصريح عقب ختام البطولة، عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لهذه البطولة التراثية الكبيرة وتسليم السيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير، مهنئا جميع ملاك الهجن الفائزين في كل سباقات البطولة.



وقال معرفي إن الرعاية السامية للبطولة تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بدعم الرياضات التراثية التي تجسد تاريخا مهما لحياة الآباء والأجداد، مشيدا بالمشاركة المميزة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذه البطولة.



من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في تصريح، إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالرياضات التراثية مثل الهجن والفروسية بأنواعهما وتعتمد لها ميزانيات مناسبة تليق بها.



وأوضح أن البطولة شهدت هذا العام مستويات مميزة لاسيما بالأشواط الرئيسية التي شهدت منافسات محمومة بين الهجن وملاكها، مضيفا أن الكويت ترحب دائما بضيوفها من الدول الخليجية والعربية التي شاركت بالبطولة.