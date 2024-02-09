كشف تقرير عن معاناة ملايين السوريين من العجز في تأمين احتياجاتهم الغذائية، ما يضع سورية في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.



ورسم التقرير حول «الأمن الغذائي في سورية»، الذي أصدره فريق «منسقو استجابة سوريا»، عن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال العام الحالي، محذرا زيادة حركات الهجرة من سورية وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم.



وقال أن أكثر من 12.9 مليون نسمة في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأن ما يقارب من 4 من كل 5 سوريين يعاني لتأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأن أكثر من 3.1 ملايين سوري معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة.



وأفاد التقرير بأن نحو «2.9 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.»



وبلغت معدلات حد الجوع في سورية أعلى مستوى على الإطلاق بعد 13 عاما من الأوضاع الإنسانية السيئة.



و80 % من السوريين غير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 87 % في شمال غرب سورية وإلى 94% ضمن مخيمات النازحين.



ووصل عدد السوريين الذين تجاوزوا خط الفقر أكثر من 90% مع اضمحلال الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، الأولى طبقة الأثرياء والثانية طبقة الفقراء.



وقال الفريق إن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 44.18 % من المحتاجين خلال الـ 2023 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطرون إلى صرف أكثر من 75 % من الدخل الشهري على الغذاء والذي يتراوح في أفضل الحالات بين 50 ـ 75 دولارا شهريا، كما وصل عجز الاستجابة الإنسانية لعام 2023 إلى 64% من إجمالي التمويل المعلن عنه لخطة الاستجابة الإنسانية.