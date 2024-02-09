أفراح الصباح: مصر تمثل قيمة حضارية كبيرة باعتبارها مهداً للثقافة والفنون

د.نيفين الكيلاني: نتطلع لأن يحظى الديوان بالرواج اللائق بقيمته الإبداعية المتميزة



شهدت وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني أولى حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والتي استهلت بتوقيع الديوان الشعري «شغف أزرق» للشاعرة الشيخة أفراح مبارك الصباح، وسط حضور جماهيري كبير من المهتمين والمثقفين.



وأشادت وزيرة الثقافة المصرية بمشاركة الشيخة افراح، من خلال ديوانها الشعري الجديد، معربة لها عن تطلعاتها لأن يحظى هذا الديوان بالرواج اللائق بقيمته الإبداعية المتميزة، مؤكدة عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت على جميع الأصعدة، لاسيما الثقافية.



بدورها، أعربت الشيخة أفراح مبارك الصباح عن سعادتها البالغة بتوقيع هذا الديوان على أرض مصر التي تمثل لها قيمة حضارية كبيرة، باعتبارها مهدا للثقافة والفنون منذ القدم، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والكويت راسخة وممتدة عبر الزمن، ووجهت الشكر الى وزيرة الثقافة المصرية على حرصها لحضور حفل التوقيع، وحفاوة استقبالها.



وأشارت الشيخة أفراح إلى أن مثل هذه الملتقيات الأدبية من شأنها إحداث المزيد من التلاقي الوجداني بين ثقافتي البلدين، من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يمثل بوتقة تنصهر خلالها جميع ثقافات العالم، للتأكيد على ريادة مصر الثقافية التي نعتز بها ونقدرها جميعا.



كما أوضحت أن ديوان «شغف أزرق» يحمل العديد من القيم الإنسانية التي نحن أحوج ما نكون لها في خضم هذه التحديات التي يشهدها وطننا العربي وسط العالم. ووجهت الدعوة الى رواد المعرض للاطلاع على ديوانها والإبحار في معانيه وما يرمون إليه من قيم إنسانية.