أقامت اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية ممثلة في مقررة اللجنة



د. نورية الرومي مهرجانا شعريا طلابيا في مسرح الكلية الجنوبي.



حضر المهرجان عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمهتمين بالشعر، وقام بتقديم الحفل د. نجاح الذايدي والطالب نواف العنزي.



وعرض الطلاب المشاركون مواهبهم الشعرية، وتنوعت مواضيعهم الشعرية وكان أهمها حب الوطن، ابتداء مع الطالبة ريم الشمري، ثم زكية الفضلي، وموضي رحال، وأنوار الفرس، ودانة الرشيدي، ووضحة الحساوي، وكان الختام مع الشاعر سالم الرميضي.



وفي الختام، شكر رئيس القسم د. حسين بوعباس الحضور واللجنة على تنظيم مثل هذه الفعاليات، وقام بتكريم المشاركين في المهرجان الشعري.