الفاضل: المشروع البيئي يُسهم في حماية الواجهة البحرية والمحافظة عليها



قدم بنك الكويت الوطني رعايته لحملة فريق الغوص الكويتي لتنظيف الشاطئ وحماية الواجهة البحرية للكويت، وتأتي الحملة ضمن التعاون البيئي بين الجانبين للعام الثاني على التوالي.



وتندرج الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة حفظ الشواطئ من أي مخلفات ضارة بالبيئة البحرية وكائناتها، وتضمنت جولات تنظيف ميدانية في الواجهة البحرية في شاطئ الشويخ، حيث شارك فيها متطوعون من الوطني وفريق الغوص بهدف زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وحول هذه الرعاية، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: تأتي هذه الرعاية ضمن أولوياتنا في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتي تتمثل بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، ونفخر بدعم فريق الغوص في مبادراته وأنشطته للحفاظ على البيئة. كما أن هذه الشراكة مع فريق الغوص تأتي انسجاما مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك الوطني والتزامنا تجاه البيئة والذي تتم ترجمته من خلال إطلاق هذا النوع من الشراكات مع الجهات البيئية المحلية.



ولفت التركي إلى أن التعاون مع فريق الغوص يتضمن العديد من الرحلات والجولات الميدانية لحماية الواجهة البحرية في الكويت، ولا بد من الإشادة والتنويه بمهارات هذا الفريق الوطني الذي نعتز به وبدوره في تنفيذ مشاريع بيئية جادة ونشرها لزيادة الوعي البيئي محليا وعالميا.



من جانبه، أعرب رئيس فريق الغوص وليد الفاضل عن اعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني، مثمنا التعاون الكبير بين فريق الغوص والبنك الوطني لتحقيق الأهداف ذاتها ومن أبرزها حماية البيئة البحرية.



وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات عن الشواطئ، لاسيما أن هذه الشواطئ تعاني إجهادا كبيرا نظرا إلى وجود أعداد كبيرة من المخلفات البلاستيكية وغيرها تؤثر على البيئة البحرية بشكل كبير، ما يتطلب السعي المشترك إلى رفعها.



ويحافظ بنك الكويت الوطني على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك. ويأخذ البنك على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامه بإطلاق البرامج والمبادرات الضخمة في عدة مجالات وفي مقدمها التعليم والصحة والبيئة.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسه، ساهم فريق الغوص الكويتي في حماية وإعادة تأهيل عالم الأحياء المائية في الكويت من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك توثيق وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ، وإنشاء مستعمرات للأسماك، بالإضافة إلى رفع السفن والقوارب الغارقة.