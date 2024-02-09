محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية فهد المطيري عن اعتماد توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 9%بعد إنجاز التقريرين المالي والإداري من الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الأرباح تعتبر أعلى نسبة يتم توزيعها على المساهمين، موضحا انه سيتم إيداعها في حسابات المساهمين البنكية.



وقال المطيري انه خلال السنة المالية المنتهية تم تقديم العديد من الخدمات للمنطقة وتركيب مظلات لكبار السن وذوي الإعاقة بمستوصفات العارضية، كما تم الانتهاء من ترميم الممشى مقابل مقهى الفروانية الشعبي، إضافة إلى الانتهاء من مجمع الفروع قطعة 9 بعد توقف أعماله لفترة من الوقت، كاشفا عن تزيين الدوارات في شوارع المنطقة بالكامل بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى انه خلال المرحلة المقبلة سيتم عمل معرض لأهالي المنطقة بمجمع الفروع قطعة 9 كما انه سيقام خلال شهر رمضان المبارك العديد من المسابقات القرآنية والرياضية لأبناء المساهمين وتوزيع الجوائز المعتادة سنويا، مؤكدا أن مجلس الإدارة وبصفة مستمرة يقوم بعمل المهرجانات التسويقية الشهرية والأسبوعية، وفي كل يوم اثنين يقام عرض الخضار والفواكه، وفي كل يوم سبت يوجد عرض يخدم طلاب المدارس. وبين أن الجديد لدى الجمعية من خطط ومشاريع مستقبلية توسعة السوق المركزي رقم 2 وبناء مول يضم محلات وماركات عالمية غير متواجدة بالجمعية، كما سيتم التعاقد مع أقوى المحلات لتوفير العلامات التجارية في الجمعية.