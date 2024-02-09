نددت بغداد أمس بـ «اغتيال» الولايات المتحدة قياديا في كتائب حزب الله، الفصيل المرتبط بإيران والمسؤول عن هجمات ضد القوات الأميركية، متهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» بقيادة واشنطن، بالتحول إلى «عامل عدم استقرار» بالنسبة للعراق.



ونددت الحكومة العراقية، في بيان أمس، بـ «عملية اغتيال واضحة المعالم عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث بحياة المدنيين وللقوانين الدولية».



وقال يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن «التحالف الدولي يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا».



وأضاف أن «هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع» الإقليمي.



وكان رئيس الوزراء العراقي قد أطلق محادثات مع واشنطن بشأن مستقبل التحالف بهدف تحديد جدول زمني يتيح انسحابا تدريجيا من البلاد.



لكن هذه العملية التي أطلقت قبل هجوم 28 يناير، باتت معلقة بفعل التطورات في الشرق الأوسط.



وفي الأثناء، قال السوداني خلال لقائه وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس إن «الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صادر عن مكتبه أمس.



وقتل أبو باقر الساعدي، القيادي البارز في الكتائب، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية استهدفت سيارته في حي حيوي في بغداد مساء أمس الاول، في هجوم يأتي وسط سياق إقليمي متوتر ويعقد العلاقات بين بغداد وواشنطن.



وأتت الضربة بعد أسبوع من غارات أميركية في العراق وسورية، وبعدما توعدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم في 28 يناير قتل فيه ثلاثة جنود أميركيين في الأردن على الحدود مع سورية.



وشيع الساعدي في بغداد أمس وكان مسؤولا عن «ملف سورية العسكري» في كتائب حزب الله، وفق ما أفاد مصدر في هذا الفصيل مفضلا عدم كشف هويته.