القاهرة - هناء السيد
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدا اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024م، منها (19) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و(3) مساجد صيانة وتطويرا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه (558) مسجدا منها (435) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و(123) مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9/ 2/ 2024 م عدد (11580) مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارا و(991) مليون جنيه.
أولا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1 - مسجد الفتح الإسلامي - المريس - الطود
2 - مسجد خاتم المرسلين - طيبة
مديرية أوقاف القاهرة
3 - مسجد زون 10 - زون 10 البانسية - كمبوند جاردينا سيتي
مديرية أوقاف الفيوم
4 - مسجد الرحمن - أبو سكين - العجميين
5 - مسجد الوحدة المحلية - سنهور القبلية - العجميين
6 - مسجد الحنفي - نزلة بشير - مركز الفيوم
7 - مسجد الرحمن - عزبة رمزي - بندر الفيوم
8 - مسجد العتيق - تطون - مركز إطسا
مديرية أوقاف الغربية
9 - مسجد القبلي - كفر الحمام - بسيون
10 - مسجد الرحمة (الكبير) - كفر دمتنو- المحلة الكبرى
11 - مسجد عبد المجيد حجازي - المعتمدية - المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الجيزة
12 - مسجد عرفات - منشأة أبو العباس - العياط
13 - مسجد الرحمن البحري - منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14 - مسجد فتح الأبيض - منشية المرشد - مطوبس
15 - مسجد القبلي - النوايجة- دسوق بحري
16 - مسجد الغفران - أبو العزايم- سيدي سالم
مديرية أوقاف بني سويف
17 - مسجد أبو بكر الصديق - قفطان الغربية - مركز سمسطا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
18 - مسجد إبراهيم سلامة - عزبة منصور - التل الكبير
مديرية أوقاف الإسكندرية
19 - مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان
ثانيا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1 - مسجد غازي مصبح - مركز بني عبيد
مديرية أوقاف البحيرة
2 - مسجد النور المحمدي - شارع البحر - مركز المحمودية
مديرية أوقاف الغربية
3 - مسجد الرحمن - محلة روح - طنطا ثان