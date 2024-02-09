القاهرة - هناء السيد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدا اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024م، منها (19) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و(3) مساجد صيانة وتطويرا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه (558) مسجدا منها (435) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و(123) مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9/ 2/ 2024 م عدد (11580) مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارا و(991) مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1 - مسجد الفتح الإسلامي - المريس - الطود

2 - مسجد خاتم المرسلين - طيبة

مديرية أوقاف القاهرة

3 - مسجد زون 10 - زون 10 البانسية - كمبوند جاردينا سيتي

مديرية أوقاف الفيوم

4 - مسجد الرحمن - أبو سكين - العجميين

5 - مسجد الوحدة المحلية - سنهور القبلية - العجميين

6 - مسجد الحنفي - نزلة بشير - مركز الفيوم

7 - مسجد الرحمن - عزبة رمزي - بندر الفيوم

8 - مسجد العتيق - تطون - مركز إطسا

مديرية أوقاف الغربية

9 - مسجد القبلي - كفر الحمام - بسيون

10 - مسجد الرحمة (الكبير) - كفر دمتنو- المحلة الكبرى

11 - مسجد عبد المجيد حجازي - المعتمدية - المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الجيزة

12 - مسجد عرفات - منشأة أبو العباس - العياط

13 - مسجد الرحمن البحري - منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14 - مسجد فتح الأبيض - منشية المرشد - مطوبس

15 - مسجد القبلي - النوايجة- دسوق بحري

16 - مسجد الغفران - أبو العزايم- سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

17 - مسجد أبو بكر الصديق - قفطان الغربية - مركز سمسطا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

18 - مسجد إبراهيم سلامة - عزبة منصور - التل الكبير

مديرية أوقاف الإسكندرية

19 - مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1 - مسجد غازي مصبح - مركز بني عبيد

مديرية أوقاف البحيرة

2 - مسجد النور المحمدي - شارع البحر - مركز المحمودية

مديرية أوقاف الغربية

3 - مسجد الرحمن - محلة روح - طنطا ثان