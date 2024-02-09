ضمن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2023 /2024 لكلية الأمن الوطني والتي تهدف لتأهيل وإعداد جيل من القادة قادر على تولي مهام المسؤولية مستقبلاً، اختتمت كلية الأمن الوطني دورة ( تحليل المخاطر والتهديدات الأمنية ) بحضور مدير عام كلية الأمن الوطني اللواء وليد الشهاب، وشارك فيها عدد (17) شخصاً من الضباط والمدنيين من مختلف قطاعات الوزارة وشاغلي الوظائف الإشرافية، وتناولت الدورة عدة محاور من أبرزها: طرق ووسائل الحصول على المعلومات، والأساليب الحديثة في تحليل المخاطر والتهديدات وأولوية مواجهتها، إصدار التقارير الأمنية والاستخباراتية، وعدد من المحاور المهمة قدمها العميد الدكتور يوسف الياقوت.