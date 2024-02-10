عبدالكريم العبدالله

أعلنت الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية د.عبير التجلي، عن مخاطبة الجمعية لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بمقترح إنشاء وتطوير برنامج البورد في العلاج الطبيعي.

وذكرت في تصريح صحافي، أن المقترح تضمن ايضا احتساب نقاط الCME ضمن الأنشطة العلمية المختلفة التي يجتازها منتسبي مهنة العلاج الطبيعي ، مثل "الدورات التدريبية" و"المؤتمرات" و"ورش العمل" وغيرها.

وبينت د.التجلي أن هذان المقترحان تم تطبيقهما فعلياً في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، لافته إلى أن دولة الكويت مواكبة لـ لتطور العلمي والعملي لكافة التخصصات الطبية لا سيما العلاج الطبيعي.