

يظن البعض أن تحقيق الثروات الضخمة لا يمكن إلا عن طريق تأسيس أعمال تجارية ناجحة، وأن الوظيفة ليست أبدا طريقا للثراء، ولكن هذا ليس صحيحا، فهناك 13 مليارديرا حققوا حلم الثراء بثروات بلغت 207.1 مليارات دولار، وذلك دون أن يرثوا هذه الأموال أو يؤسسوا شركة خاصة بهم.



وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المليارديرات في الولايات المتحدة حققوا ثرواتهم من خلال تأسيس أعمالهم الخاصة أو عن طريق الإرث، إلا أن هناك مجموعة فرعية حصلوا على أموالهم وانضموا إلى مصاف الأثرياء عن طريق وظائفهم.



حددت «فوربس» 26 شخصا فقط من بين 760 مليارديرا أميركيا ليسوا من رواد الأعمال أو ممن ورثوا ثروات، إلا أنهم تمكنوا من جمع ثروات صافية ضخمة من خلال نجاحهم في العمل بشركات لم يؤسسوها.



ونجح بالمر في الحصول على لقب سادس أغنياء العالم - حسب مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات - بعد «غيتس» الشريك المؤسس للشركة مباشرة.



وجاء ستيف بالمر المدير التنفيذي السابق لـ «مايكروسوفت» - الذي انضم لها عام 1980 كمساعد لـ «بيل غيتس»، وتولى إدارتها في الفترة من 2000 وحتى 2014 - في صدارة تلك القائمة بثروة قدرها 143 مليار دولار، والتي ترجع بصورة كبيرة إلى حصته في شركة البرمجيات التي تقارب 4%.