

اختتمت أمس السبت منافسات البطولة العربية للشراع 2024 التي نظمها النادي البحري الكويتي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، حيث تواصلت المنافسات على مدار 5 أيام، وشهدت تحقيق لاعبة منتخبنا أمينة شاه المركز الثالث بفئة (ألكا 6) للبنات ولاعبنا سعود المسعود المركز الثالث أيضا بفئة (ألكا 6) للشباب.



وشهدت فعاليات البطولة أمس الأول زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر مضمار المنافسات على ساحل المسيلة، حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري ومساعده محمود أبو القاسم إلى جانب رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد الشيخ خليفة آل خليفة، والأمين العام سعيد زاده، وعدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة، حيث أعرب الشيخ فهد عن اعتزازه بالحضور العربي الكبير والمميز للبطولة، وبوجود رئيس الاتحاد العربي للشراع وأعضاء اللجنة التنفيذية، مؤكدا حرص الكويت الدائم على احتضان البطولات الخليجية والعربية، واهتمامها الكبير برياضة الشراع، وبدعم النادي البحري الرياضي الكويتي لجهوده الكبيرة في الرياضات البحرية.



في غضون ذلك، عقد الاتحاد العربي للشراع أمس الأول اجتماعا للجنة التنفيذية، حيث تناول الاجتماع دراسة توصيات اللجنة ولجانها المعاونة ومشروع الميزانية، واستعراض خطة العمل المقترحة وما يتعلق بسداد الرسوم، وما يستجد من أعمال.