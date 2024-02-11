قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب: «أطلعت نظيري الإيراني على تصورنا للحل جنوب لبنان بتطبيق شامل للقرار 1701، والوزير أكد لي حرص طهران على استقرار لبنان».



وتابع، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «لبنان لم يرغب يوما في الحرب ونريد الاستقرار والهدوء والسلام الشامل والعادل في المنطقة ويريد استعادة الحقوق لأصحابها».



ولفت إلى أن «هناك توافقا في وجهات النظر مع عبداللهيان حيال الحرب على غزة»، مشيرا إلى «أننا أكدنا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لردع إسرائيل».



أما عبداللهيان فقال: «أجريت مفاوضات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين حول تطورات المنطقة». وأكد: «تلقينا تقارير جيدة من المسؤولين في لبنان ولا نريد توسيع رقعة الحرب».