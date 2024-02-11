كشف مسؤول في الحكومة السورية انها تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى سورية (فيزا) للراغبين بالقدوم، دون الحاجة لمراجعة السفارات والقنصليات، على أن يتم تفعيلها قبل انتهاء الشهر الجاري.



وقال وزير السياحة م. محمد مرتيني في تصريحات لموقع «أثر» إنه يتم العمل على المنصة بالتنسيق بين وزارات السياحة، الداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سورية لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.



ويبين مرتيني أن هذه المنصة جاءت للتغلب على كل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وخصوصا في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات سورية، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سورية قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد مثلا، بل يكفي وجود إنترنت ومنفذ «حاسوب، جوال» للتسجيل على المنصة، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سورية.



وكشف أنه من المتوقع وضع المنصة في الخدمة قريبا جدا، أي خلال أيام أو مع نهاية الشهر، متوقعا أن تسهم هذه المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد.



وحول أعداد القادمين إلى سورية، قال مرتيني: بعد القرارات التي صدرت مؤخرا لاحظنا زيادة في أعداد القادمين من العراق إلى سورية خلال الشهر الأخير من العام الماضي والشهر الأول من العام الحالي.