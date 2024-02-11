

ياسر العيلة



شهدت قاعة «الأرينا كويت» في مجمع «360» يومي الخميس والجمعة الماضيين حفلين غنائيين رائعين ضمن مهرجان «فبراير الكويت 2024»، الأول أحياه المطربان أنغام وفؤاد عبدالواحد، والثاني كان للنجم الكبير ماجد المهندس.



وكعادتها تألقت أنغام خلال الحفل بإطلالة مميزة، وأدت عددا من الأغاني بصحبة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل من الحضور الذين قاموا بالغناء معها، وأيضا طلبوا تكرار عدد من أعمالها المشهورة، وبدأت بأغنية وطنية بعنوان «لفيت يا كويت»، ثم أعقبتها بأغاني منها «أساميك الكثيرة، مطمنة، سيبته، سيبك انت، حتة ناقصة، حالة خاصة جدا، عشان أرضيك»، وغيرها.



وسبق أنغام، وصلة المطرب فؤاد عبدالواحد الذي أكمل سلسلة نجاحاته الغنائية في حفلاته الأخيرة، حيث أشعل جوانب مسرح «الأرينا» فنا وطربا، وتألق بصحبة جمهور الكويت، وسط تفاعل كبير، ولم يخل الحفل من طلبات الجمهور لأغنياته، والتي قابلها فؤاد بكل ترحاب، متنقلا برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، بين مجموعة من أجمل أعماله، بدأها بأغنية وطنية بعنوان «عاش الأمير»، ومن ثم أغاني «ابراي لله، واثق فيك، والعيون السود، انا الكذاب»، كما غنى للراحل أبوبكر سالم «سر حبي»، أعقبها بـ«خنجر يماني» وأغان من ألبومه الأخير مثل «ضاق الغمام» و«مليون مرة»، وسط تفاعل من الجمهور على مدار ساعة ونصف من الوقت.



وفي اليوم الثاني (الجمعة) كان الجمهور على موعد مع «برنس الأغنية العربية» ماجد المهندس، الذي صعد على المسرح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وسط عاصفة من التصفيق من الحضور الذي تخطى حاجز الخمسة آلاف متفرج، وقدم لهم «البرنس» مجموعة من الأغاني التي ألهبت حماسهم وعاشوا حالة من البهجة عند سماعها، بداية من الأغنية الوطنية الجديدة «يا شوق عيني» التي قدمها لأول مرة للكويت وشعبها، والتي ارتفعت معها أعلام الكويت الحبيبة على الرؤوس في جميع أرجاء المسرح، ومن بعدها شدا بباقة من أعماله القديمة والحديثة، منها «يهزك الشوق، هذا آخر كلام، جننت قلبي، هتان، تناديك»، وقدم موال «على مودك»، واتبعه بميدلي خليجي، ثم غنى «الفاتنة، ناقصك شيء، بين ايديه، انا بالقوة نسيت»، ليختم الحفل وسط إلحاح من الحضور بأن يستمر في الغناء لفترة أطول، وقدم لهم «انا مسير»، وكذلك «ودنا بالطيب»، ليسدل الستار على حفل من أقوى حفلات الموسم الغنائية التي شهدتها الكويت وقاعة «الأرينا».

«البرنس» وأنغام وعبدالواحد..يشاركون الكويت أعيادهم الوطنية



الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات سالم الهندي تواجد برفقة النجم ماجد المهندس خلال لقائه مع وسائل الإعلام قبل الحفل، حيث حرص «البرنس» على تهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتمنى لسموه التوفيق، والأمن والأمان للكويت وأهلها، قائلا ان أغنيته الجديدة «يا شوق عيني» إهداء منه للكويت.



وأعرب المهندس لـ «الأنباء» عن حبه الشخصي للأجواء الرومانسية والشموع والليل بشكل عام، وأجاب (ضاحكا) عند سؤالنا له: «كيف تكون رومانسيا وانت غنيت لحصة ونورة ومها وغيرهن؟»، قائلا: هذه أغنية وليست حقيقة.



من جانب آخر، التقت النجمة أنغام والنجم فؤاد عبدالواحد مع وسائل الإعلام، بصحبة الشاب الواعد أحمد سالم الهندي الذي ينطبق عليه المثل القائل «هذا الشبل من ذاك الأسد»، فهو طاقة شابة جميلة وله بصمات واضحة خلال حفلات المهرجان السابقة والحالية، حيث حرصت أنغام على تهنئة الشعب الكويتي بالأعياد الوطنية، مؤكدة انها تسعد دائما بمشاركتهم الفرحة في هذه المناسبات السعيدة، لافتة إلى انها جهزت عددا من الأغاني المفضلة لجمهورها.



بينما أعرب عبدالواحد عن سعادته باللقاء مجددا بمحبيه في الكويت، وحرص على التهنئة بالأعياد الوطنية، مشيرا إلى انه أعد باقة متنوعة ومنها أغنيات من ألبومه الأخير «فؤاد عبدالواحد 2024».



نتوجه بالشكر لفريق «روتانا الكويت» وعلى رأسهم مدير الفرع محمد الفضلي «دينامو المهرجان»، والشكر موصول الى أحمد ملك وجاسم العازمي وعلي البنا، وفنان التصوير الزميل جاسم البارون.