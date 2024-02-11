أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس إصدار 2160 رخصة قيادة جديدة (أول مرة) لمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.



وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ «كونا» إنه تم تجديد 26437 رخصة قيادة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.



وأفاد الفرحان بأن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص الصادرة لأول مرة خلال تلك الفترة بإجمالي 1268 رخصة تلتها محافظة العاصمة بإجمالي 322 رخصة ثم الفروانية بـ 283 رخصة والأحمدي بـ 207 رخص ومبارك الكبير بـ 50 رخصة وحولي بواقع 30 رخصة.



وأكد أن «الحصول على الرخص متيسر لمن يحملون بطاقات سارية المفعول ممن بلغوا سن 18 عاما»، مبينا أن «عملية إصدار رخص القيادة تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء (409 - 2011) الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية.



وأشاد الفرحان بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية بشأن إصدار وتجديد رخص القيادة الخاصة للمقيمين بصورة غير قانونية.