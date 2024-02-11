في إطار زياراتها المستمرة لمشاريع الوزارة التنموية المختلفة، تفقدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان مراحل الإنجاز في مستشفى الولادة الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للمشروع الذي دخل مراحل التشييد النهائية ومن المقرر تسليمه قريبا، علما بأنه يعد أحد أكبر مشاريع الرعاية الصحية في المنطقة بطاقة استيعابية 789 سريرا.



وقامت المشعان بالاطلاع على العديد من مرافق المشروع المتطورة، بما في ذلك أقسام المرضى، وغرف الولادة، والمختبرات، ووحدة الأشعة المركزية، ومبنى العيادات الخارجية، وقاعة المحاضرات، وصيدلية العيادات الخارجية، وتم استكمال 99% من أعمال البناء، دون احتساب التشغيل والصيانة، ويتم الانتهاء حاليا من الأعمال المتبقية ضمن بنود عقد البناء بما في ذلك تجهيزات الأثاث وتركيب المعدات اللازمة.



وفي معرض تعقيبه على مستوى التقدم في تنفيذ المشروع، قال الرئيس التنفيذي في المكتب العربي م.طارق شعيب: إن مستشفى الولادة الجديد يعتبر واحدا من أكثر المشاريع الطبية تميزا وتطورا في المنطقة، كما يجمع بين القوة التشغيلية والتصميم المبتكر والعصري، ليكون صرحا حيويا وتحفة معمارية.



ومن المتوقع أن يتم افتتاح المبنى الرئيسي لمستشفى الولادة الجديد قريبا، حيث يتكون من ثلاثة أبراج تضم مبنى المرضى المقيمين، ومبنى العيادات الخارجية، ومواقف السيارات ذات الأدوار المتعددة وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 789 سريرا، منها 460 جناحا خاصا للعناية بصحة الأمهات، و52 سريرا للعناية المركزة بالأمهات، بينما يتكون مبنى العيادات الخارجية من طابق أرضي وخمسة طوابق أخرى، مع سردابين مخصصين لمواقف السيارات بقدرة استيعاب لنحو 530 سيارة، إلى جانب قاعات المحاضرات والتدريب ومكاتب الشؤون الإدارية والمالية.