تغنى معرض التصوير الفوتوغرافي «نور 6» بحب دولة الكويت وجمال معالمها من خلال عدسات كوكبة من المصورين الكويتيين والمقيمين الذين عرضوا لقطاتهم في المعرض المنظم من قبل الجمعية الكويتية لفنون التصوير.



وقالت رئيسة الجمعية د.سعاد الحمر لـ «كونا» إن المصورين المشاركين في هذا المعرض التقطوا صورا باهرة للكويت ومعالمها ليشاركوا أفراحها واحتفالاتها بحلول شهر فبراير «شهر أعياد الكويت الوطنية».



وأشارت الحمر إلى دور الجمعية في إقامة وتنظيم المعارض والدورات والأنشطة والملتقيات للمصورين ودعمهم من أجل صقل هوايتهم ومهارتهم وتطويرها في هذا المجال.



بدوره، قال المسؤول عن تنظيم المعارض والفعاليات في الجمعية المصور جاسم العجمي لـ «كونا» إن «المعرض يأتي بنسخته السادسة عن الكويت واحتفالاتها الوطنية بمشاركة 37 مصورا ومصورة قدموا 51 صورة».



وأوضح العجمي ان المشاركين قدموا مجموعة متميزة من الصور للعديد من معالم دولة الكويت ومنها أبراج الكويت وبرج التحرير، والتي يتم عرضها بأكثر من لقطة وزاوية تبين فن كل مصور ونظرته.



ولفت إلى أهمية مثل هذه المعارض في دعم الشباب وإبراز مواهبهم وإثراء وتبادل الخبرات بين المصورين، ومن هذا المنطلق «تحرص الجمعية على إقامة المعارض والأنشطة المتخصصة للمصورين».



بدورها، عبرت المصورة شهد العرادة لـ «كونا»، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض، والتي «تمحورت صوره حول حب الكويت»، مبينة أنها «تشارك بصورة التقطتها في بر السالمي لرجل يرفع علم دولة الكويت عاليا».



والجمعية الكويتية لفنون التصوير هي جمعية نفع عام تأسست في ديسمبر 2017 لتكون مظلة لفن التصوير الفوتوغرافي وتتيح الفرص لأعضائها لتبادل الخبرات واكتسابها عن طريق تنظيم المعارض الدورية والأنشطة المختلفة.