تتوالى الاستعدادات لانطلاق أنشطة معرض «بازار» والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 19 إلى 28 فبراير الجاري وتحتضن فعالياتها فوق مساحة 4000 متر مربع بالصالة الخارجية خيمة Ab والمجهزة بالكامل.



وبهذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة لحجز منصاتها فيه، حيث ضمت قائمة المشاركين بالمعرض أكثر من 70 جهة تمثل شركات ومؤسسات جاءت لتعرض منتجاتها وبضائعها المتنوعة من مختلف بلدان العالم مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعمان، واليمن والهند، وسورية وغيرها، ويحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق بما يوفره من أجواء تسوق أسرية وبضائع مميزة، خاصة انه يتزامن مع موسم المخيمات ورحلات البر وحلول شهر رمضان المبارك.



وأشارت الدهيم إلى أن هذه الفترة تعد من أهم فترات مواسم التسوق، لافتة إلى أن المعرض يشكل فرصة مثالية لاقتناء مستلزمات جميع أفراد الأسرة من الملابس والسلع والمنتجات الاستهلاكية الخاصة برمضان من مواد غذائية وبهارات ومكسرات، وغيرها من المعروضات كالهدايا والشنط والأحذية، والمشغولات اليدوية والخزفيات والنحاسيات، إضافة إلى المحافظ الجلدية، والعطور، وأدوات التجميل والملابس والجلابيات «دراعات» والشيلات، والبخور، وإكسسوارات غرف النوم وغيرها.



ويشار إلى أن السوق الكويتية تعد من أكثر الأسواق نشاطا لمبيعات السلع التي تدخل في نطاق الهدايا، إذ ان الكويتيين من أكثر الشعوب حبا للتهادي على مدار العام، واختتمت داعية عملاء الشركة الكرام إلى اغتنام الفرصة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] والمسارعة بحجز منصاتها وأجنحتها، ولمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.