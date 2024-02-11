عاطف رمضان



أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» ان نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع الغوص المرحلة الثالثة حتى نهاية يناير 2024 تصل إلى 59.2% أو ما يقارب 60%.



وأضاف العصيمي أن تاريخ إنهاء الأعمال التعاقدي هو 8 يونيو 2024 وفقا للمدة التعاقدية التي بلغ 1095 يوما.



وأوضح أن أعمال المشروع تبدأ من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل الأحمدي وذلك بطول 10.5 كيلومترات، مشيرا إلى ان هذه المرحلة تتضمن إجمالي أطوال طرق تبلغ 63 كم بعدد 6 حارات في الاتجاهين، وإنشاء 3 جسور علوية بعرض 3 حارات في الاتجاهين، وإنشاء وتطوير 3 دوارات سطحية أسفل الجسور العلوية، وتطوير عدد دوارين سطحيين، وإنشاء 3 جسور مشاة.