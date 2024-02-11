علي إبراهيم



دشنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، م.سميرة الكندري فعاليات معرض الكويت للاستدامة في نسخته الثالثة التي استمرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري في مروج، ويعد أكبر تجمع لمختلف القطاعات والشركات الداعمة لمفاهيم الاستدامة في الكويت، فكرة وتنظيم من شركة «زون»، وشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة والبنوك وشركات التأمين ووكالات السيارات.



وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن الهيئة لديها مشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة ورؤية الكويت 2035، من أهمها الاستراتيجية البيئية لإدارة النفايات في الكويت، والذي يعد مشروعا ضخما بدأ من 4 سنوات وحاليا في مراحله النهائية، وعند الانتهاء من المشروع توجد لدينا استراتيجية من أجل إدارة النفايات في جميع قطاعات الدولة، ونأمل ان يرى هذا المشروع النور في الربع الاول من 2024 ويعرض على مجلس الوزراء ويتم اقراره.



وتطرقت م.الكندري إلى استراتيجية الكويت خفيضة الكربون والتي تستهدف تقليل الانبعاثات الغازية وتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، مؤكدة أن جميع جهات الدولة يجب أن تلتزم بالاتفاقية لتخفض انبعاثاتها، لافتة في الوقت ذاته إلى الدور الرقابي للهيئة في المراقبة على جميع جهات الدولة ومتابعة التنفيذ.



وأشارت إلى وجود مبالغ مرصودة لتحقيق الاهداف البيئية في الكويت ضمن خطة التنمية وسط متابعة مستمرة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط للمشاريع البيئية، ناهيك عن أن البعد البيئي ضمن أهم ركائز برنامج عمل الحكومة.



وحول المعرض، أشارت الكندري إلى أن الهيئة العامة للبيئة متواجدة وتعد راعيا أساسيا لمعرض الكويت للاستدامة.



وأعربت الكندري عن سعادتها برؤية تجارب القطاع الخاص وعرض مشاريعهم البيئية، وقالت «لا شك أنها تدعم الاستدامة بالفعل»، مبينة أن المعرض يشهد تنوعا في المشاريع الموجودة والجهات المشاركة، الأمر الذي يعزز الوعي البيئي وتطبيق قانون حماية البيئة.



وقالت م.الكندري «دون تضافر جهود القطاع الخاص والعام في الدولة لا نستطيع أن نحقق الاستدامة، والتي تعني تقليل الانبعاثات وتوفير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها بما يحقق الرفاه للمواطنين».



ووصفت م.الكندري جناح شركة نفط الكويت بـ «المميز» بما يتضمنه من مشاريع تأهيل البيئة ومعالجة التربة الملوثة بالنفط وترسيخ مبدأ المحميات في مواقعهم.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «زون» عبدالرحمن الساجر، إن المعرض في نسخته الثالثة يأتي تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوعية بالقضايا البيئية ومفاهيم الاستدامة في المجتمع الكويتي.



وأضاف الساجر «يستهدف المعرض في نسخته الثالثة توعية المجتمع بمفاهيم ودورها في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يحرص المشاركون على استعراض تجاربهم في معالجة التداعيات البيئية أو تحسين البيئة، ناهيك عن المنتجات التي تتماشى مع تحقيق المستهدفات البيئية».



وأشار الساجر إلى أن المشاركين في المعرض استعرضوا العديد من التجارب التي قاموا بها في هذا الإطار مثل مبادرات شركة نفط الكويت في إعادة تأهيل البيئة، والمشاركون من الجهات المالية والبنوك التي اعتمدت معايير للاستدامة في عملياتها، ناهيك عن شركات السيارات التي استعرضت العديد من العلامات الفارهة التي تعمل بالكهرباء بالكامل أو الهجينة.



ولفت الساجر إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الرواد الذين تطلعوا إلى توسيع معرفتهم بقضايا البيئة والاستدامة وفق خيارات توعوية مختلفة قدمها المشاركون عبر فعاليات المعرض.





