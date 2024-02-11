

باع جيف بيزوس 12 ملـيون ســهـم من «أمازون» الأسبوع الماضي، في أول مرة يبيع فيها الملياردير أسهم الشركة منذ 2021، وجرت عمليات البيع يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحققت ما يزيد قليلا عن ملياري دولار، وفقا لوثيقة اطلعت عليها «بلومبيرغ».



وكشفت أمازون في 2 فبراير أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليونا من أسهم «أمازون» على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، ومن المحتمل أن يستفيد من ارتفاع الأسهم الذي قربه من لقب أغنى شخص في العالم.



وارتفعت ثروته 22.6 مليار دولار هذا العام إلى 199.5 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضية، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.



وباع مؤسس «أمازون» أسهما بأكثر من 30 مليار دولار منذ بدء السجلات التي تعود إلى عام 2002، بما في ذلك 20 مليار دولار مجتمعة في عامي 2020 و2021. وكان في المقام الأول يهب الأسهم، ومنها ما قيمته 230 مليون دولار تقريبا منحها لمنظمات غير ربحية في نوفمبر.