

يحرص البنك التجاري على المشاركة في معارض الفرص الوظيفية بمختلف الجامعات والمعاهد، حيث إنها تعد من أبرز الوسائل التي تساعد على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. ومن هذا المنطلق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت والذي سيتم تنظيمه من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري. وتهدف مشاركة البنك إلى استقطاب الطاقات الشابة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة.



وفي تعقيبه على مشاركة البنك في هذا الحدث، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: جاءت مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدا من جديد على دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.