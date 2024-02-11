

اختتم بنك بوبيان مجموعة من ورش العمل الخاصة لعملاء PRIME والتي تضمنت العديد من المحاور التعريفية والعملية حول أساسيات وأطر عمل القطاع المصرفي الكويتي لتكون بمنزلة تجربة فريدة ومميزة لهم في عالم الخدمات المصرفية والرقمية التي تواكب تطلعاتهم وتوجهاتهم الحالية والمستقبلية.



وضمت ورش العمل 20 مشاركا من عملاء PRIME، وعلى مدار خمسة أيام استهدفت تعريف المشاركين عن قرب بأهم ما يميز منتجات وخدمات البنك المتنوعة لهذه الشريحة وغيرها، ومع الختام، تم منح المتدربين شهادات تفيد باجتيازهم ورش العمل في حضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم لتكون بمثابة تجربة مميزة لعملائه وخاصة شريحة الشباب.



وقال المجحم تعليقا على ذلك: سعدنا كثيرا بلقاء عملائنا من حساب PRIME من خلال عدد من ورش العمل استطاع المشاركين من خلالها اكتساب مهارات وخبرات جديدة تتعلق بالقطاع المصرفي عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص والاطلاع على ما يقدمه البنك من منتجات وحلول مصرفية.



وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بوبيان باستضافة عملاء PRIME من الشباب لتكون تجربة مثالية نقدم من خلالها فرصة حقيقية للتعرف عن آليات العمل عن كثب في القطاع المصرفي، خاصة مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي أحدثتها الثورة الرقمية في جميع قطاعات الأعمال.



وأضاف المجحم أن ورش العمل قد تناولت تعريف المشاركين على أهم المنتجات والحلول المصرفية الغير تقليدية التي يزود بها بوبيان عملاءه لتكون بمثابة لغة تواصل مباشرة مع مختلف الشرائح، لاسيما إن كانت قائمة على الابتكار الرقمي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك نحو تلبية النمو المتصاعد تجاه التحول الرقمي.



كما حصل المشاركون على فرصة لزيارة مركز الابتكار الرقمي لبوبيان للتعرف على رحلة إنشائه وانضمام عدد من المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا لتعزيز رقمنة قاعدة الخدمات والمنتجات وتطويرها وصولا إلى إطلاق منصة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية.



وقد تطرقت إحدى ورش العمل إلى مناقشة تجربة بوبيان نحو تحسين جودة خدمة العملاء من خلال التواصل بصورة دائمة وإجراء الدراسات واستطلاعات الآراء المعنية بتحليل البيانات لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم لتحقيق أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير المتعارف عليها.