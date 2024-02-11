

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم 1106 حملات للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية.



وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تم تنظيمها في الأندية الرياضية، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن عملية التبرع بالدم في وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، يتم خلالهم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع، ثم يتم إجراء الكشف الطبي على المتبرع وملء استمارة استبيان للتأكد من مدى ملاءمته للتبرع.



وأشار «عبدالغفار» إلى إضافة 258 متبرعا جديدا لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين، بـ 28 مركزا لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا على المراقبة الدائمة للجودة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية.



وأضاف «عبدالغفار» أن مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية تقدم خدمة المشورة ومتابعة المتبرعين بعد التبرع، حيث تم تقديم خدمة مشورة ما بعد التبرع لـ 1500 متبرع بالدم، للاطمئنان على صحة المتبرعين.