

محمد راتب



تقدم عضو الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد ببلاغ الى مخفر شرطة الفحيحيل حمل عنوان سرقة برقم 41/2024، متهما 3 وافدين بالاستيلاء على طراد خاص به والهروب به إلى بلدهم.



وقال السرهيد، في مؤتمر صحافي عقده امس، انه سيتوجه الى وزارة الخارجية بملف كامل لاسترداد القارب وملاحقة المتهمين بالسرقة.



ونفى السرهيد ما أشيع عن عدم تقاضي المتهمين رواتبهم منذ عامين، أو أن يكون قد أساء معاملتهم واحتجز جوازاتهم، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، ومجرد تلفيق وكذب.



وأضاف: استدعتني سفارة الوافدين منذ فترة وقدمت للمسؤول هناك قرارات بمنع السفر صادرة بحق المتهمين، وقلت لهم إنني مستعد لدفع تذاكر السفر إذا استطاعت السفارة تسفيرهما.



وأكد أن الكويت دولة مؤسسات وقوانين، وهناك جهات تحافظ على حقوق العامل ولو كانوا أصحاب حق للجأوا إليها أو لجأوا الى سفارة بلدهم لكنهم هربوا من حكم المحكمة، وسرقوا القارب الذي يساوي ما يزيد على 35 ألف دينار، لافتا إلى ضرورة وضع عقاب دولي رادع لكل من يسول له الشيطان ارتكاب الجرائم والهروب بمثل هذه الطريقة. وأضاف: للأسف هناك قارب آخر اختفى منذ أيام لأحد زملاء المهنة ولا نعلم أين وصل الآن.



وأشار إلى أن الشرطة في بلد الوافدين تعتقل الهاربين الثلاثة وتواصلوا معه بأربع مكالمات فيديو واستمعوا إلى إفادته ووجهوا للهاربين تهمتين هما سرقة قارب والخروج من بلد ودخول بلد آخر بطريقة غير مشروعة.



وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبر قيام 3 وافدين بالاستيلاء على زورق والهرب به إلى بلدهم.