

حققت لاعبات نادي الفتاة أول من أمس 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 بنسختها السابعة المقامة في إمارة الشارقة.



ونالت اللاعبة سلامة السلطان ذهبية لعبة الكاراتيه تحت وزن 50 كيلوغراما، واللاعبة دلال السعيد برونزية منافسات الكاتا فردي، فيما نالت أسرار الجاسم برونزية مسابقة كوميتيه للكراتيه تحت وزن 61 كيلوغراما.

كما حصل فريق الكاتا جماعي المكون من دلال السعيد وأسرار الجاسم وسلامة السلطان ولجين السلطان على المركز الثاني والميدالية الفضية. وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان عن سعادتها وفخرها بأداء اللاعبات وتمكنهن من نيل الميداليات. وقالت إن حصول النادي على تلك الميداليات المتنوعة يعكس تميز الرياضيات الكويتيات والإصرار الكبير الذي قدمنه خلال المنافسات.

وانطلقت النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 في إمارة الشارقة في الثاني من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري. وتشارك الكويت في البطولة بثلاثة فرق هي أندية سلوى والفتاة والرماية، إذ تشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و«القوس والسهم».