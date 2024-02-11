

أسدل أمس الستار عن البطولة العربية للشراع 2024 التي نظمتها لجنة الشراع التجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، حيث أقيم حفل الختام في مقر النادي بالسالمية بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس الاتحاد العربي للشراع خليفة بن عبدالله آل خليفة ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد وعدد من السفراء وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع والوفود المشاركة



وسبق الحفل رفع علم الكويت في ساحل النادي من قبل شباب الرياضات البحرية المختلفة وأبطال العالم للدراجات المائية، وذلك في إطار احتفال النادي بالأعياد الوطنية، أعقب ذلك الحفل الختامي للبطولة الذي استهل بكلمة لأمين السر العام في النادي ورئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري وكلمة للاعب عبدالله الجناحي من البحرين، ثم تم تكريم حكام البطولة والجهات الراعية، ومن ثم تتويج الفائزين في البطولة والتي جاءت نتائجها على النحو التالي.



٭ فئة الأوبتمست العام: الأول خليفة الرميثي من الإمارات، والثانية ملك الدوسري من البحرين، والثالث تميم سليمان من عمان.



٭ فئة الأوبتمست للبنات: الأولى ملك الدوسري من البحرين، والثانية ميار فايز من ليبيا.



٭ فئة الأوبتمست جونير: الأول خليفة الرميثي من الإمارات، والثاني مواطنه عبدالرحمن البحري، والثالث عبدالله صادق من البحرين.



٭ فئة ألكا 6 للشباب: الأول المعتصم حمود من عمان، والثاني داود عبدالله من البحرين، والثالث سعود المسعود من الكويت.



٭ فئة ألكا 6 للبنات: الأولى ضحى البشر من الإمارات، والثانية أمينة شاه من الكويت، والثالثة إيناس قماطي من تونس.



٭ فئة ألكا 7: الأول عبدالله الجناحي من البحرين، والثاني حسين الجابري من عمان، والثالث حمزة العلي من الإمارات.