

افتتحت شركة بهبهاني للسيارات، مركز بورشه الكويت، العلامة الرائدة في مجال السيارات، أحدث إنجازاتها في مجال السيارات، مركز بورشه الشويخ، هذا الصرح الراقي الذي يمتد على 6 طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 35450 مترا مربعا، ممثلا قمة جديدة في الفخامة والتطور، مع إعادة تعريف تجربة محبي سيارات بورشه. يؤكد مركز بورشه الشويخ على التزام بورشه الثابت بالابتكار، الاستدامة، وتمييز العملاء.



في قلب منطقة الشويخ، يتخطى مركز بورشه الجديد مفهوم صالات العرض التقليدي للتعبير عن تفاني الشركة في تقديم تجارب استثنائية وغير مسبوقة في مجال السيارات. فمنذ لحظة دخول العميل، سيلاحظ الرقي والفخامة في كل جزء من أجزاء المكان، مما يعكس جوهر علامة بورشه.



تم تصميم وتجهيز مركز بورشه الشويخ بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات عملاء شركة بهبهاني للسيارات، وتوفير تجربة سلسة أثناء صيانة وإصلاح السيارات. المركز يضم صالة عرض مثيرة للإعجاب، تغطي مساحة تزيد على 2800 متر مربع، وتعمل كنقطة مركزية لعرض تشكيلة متنوعة من أسطول بورشه المميز، بدءا من السيارات الكهربائية، وصولا إلى السيارات الرياضية القوية مثل طراز 911، سيارات الدفع الرباعي، وحتى سيارات بورشه المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المرفق على منطقة استقبال واسعة للعملاء والخدمات، تمتد على مساحة تزيد على 3600 متر مربع، بهدف ضمان تجربة مريحة وسلسة.



يتميز مركز بورشه الشويخ بتخصيص مساحة واسعة، تبلغ ما يقرب من 5900 متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات. تحتوي هذه المساحة على 34 محطة خدمة مصممة بشكل مثالي لاستيعاب عمليات الفحص، وتسهيل مرور كل سيارة من خلال وحدات التنظيف والفحص الشامل، قبل الانتقال إلى خدمات الصيانة أو التصليح. منطقة الفحص تضم 34 ممرا لخدمات السيارات، بما في ذلك 12 محطة فحص جديدة، مما يزيد من مستويات الدقة في تشخيص متطلبات الصيانة للسيارات.



وفي مساحة تبلغ 850 مترا مربعا، يضم مركز بورشه الشويخ تحت جناحه أيضا مجموعة حصرية من سيارات بورشه الخاصة، والتي قامت عائلة بهبهاني، المستورد الكويتي لسيارات بورشه، بجمعها على مدى الـ 60 عاما الماضية، ويمزج هذا المعرض المتميز بين سيارات بورشه النادرة والخاصة مع تلك السيارات ذات التقنية الرقمية المتطورة، لتغمر الزوار في رحلة عبر تاريخ العلامة التجارية الغني والعريق.



من جهته، أعرب هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن فخره بالافتتاح الجديد، قائلا: في مركز بورشه الشويخ، نلتزم بتقديم تجربة سيارات استثنائية لعملائنا. نحن مدفوعون بالتميز والابتكار، ونسعى دائما الى ضمان رضا العملاء، هذا المرفق الحديث يضع معايير جديدة في صناعة السيارات الفاخرة وخدماتها. ويعكس مركز بورشه الشويخ الجديد التزام شركة بهبهاني للسيارات بالنمو في السوق المحلي من خلال الاستثمار في المرافق والمواقع التي تعزز تجربة العملاء وتحسنها بشكل شامل.



وأضاف: لقد تم العمل على تطوير هذه المنشأة الجديدة على مدى سنوات، ونحن نشعر بالفخر لريادتنا في جلب التطورات التكنولوجية، لاسيما تلك التي تسهم في الحفاظ على البيئة. نتطلع بشغف إلى استقبال عملائنا في مركز بورشه الشويخ، حيث سيجدون روح بورشه تنبض في كل جانب من جوانب تجربتهم معنا.



وترى شركة بهبهاني للسيارات في بورشه، علامة تتحدى الزمن، وتسعى جاهدة لتقديم أقصى درجات العناية لجميع سيارات بورشه الكلاسيكية، ولهذا تم إدخال مركز جديد لخدمة هذه السيارات على أمثل وجه. كما تخضع جميع سيارات بورشه لعملية تنظيف وفحص شاملة قبل الانتقال إلى مرحلة الخدمة أو الإصلاح، لتلقي أقصى درجات العناية والاهتمام.



مركز بورشه الشويخ ليس مجرد معرض للسيارات، بل هو وجهة تجمع بين الابتكار والأداء والشغف لإعادة تعريف تجارب السيارات الفاخرة. ندعو عملائنا الأعزاء والمتحمسين للانضمام إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية، لتعيش روح بورشه بكامل حيويتها كما لم يحدث من قبل.



تجربة فريدة ومستدامة لعملاء بورشه



تم تصميم مركز بورشه الشويخ باستخدام أحدث التقنيات والميزات البيئية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة، حيث يشمل نظام صيانة المباني (BMS) الذي يساعد في التحكم والمراقبة الفعالة للخدمات الميكانيكية والكهربائية. كما يتضمن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحتوي على تركيبات على هياكل ظل السيارات والزجاج، ومنشأة غسيل السيارات تعتمد على إعادة تدوير واستخدام المياه الرمادية.



بالإضافة إلى ذلك، يتميز المركز ببنية تحتية متميزة لشحن السيارات الكهربائية، حيث يتوافر به 3 شواحن DC بقدرة 600 كيلوواط و180 نقطة اتصال AC بقدرة 22 كيلوواط. تلك الميزات تجعل مركز بورشه الشويخ مكانا متقدما من حيث التكنولوجيا والاستدامة، مما يسهم في تقديم تجربة فريدة ومستدامة لعملاء بورشه.



يظهر مركز بورشه الشويخ التزام شركة بهبهاني للسيارات بالمسؤولية البيئية ويعبر عن قرار الشركة بالمضي قدما نحو مستقبل مستدام في صناعة السيارات، هناك قسم مخصص في الطابق الميزانين لمجموعة منتجات بورشه لايف ستايل، المصممة لتعزيز تجربة القيادة بأناقة وسهولة، يمكن لعشاق بورشه استكشاف زاوية بورشه لايف ستايل، حيث يمكنهم الغوص في أسلوب حياة بورشه، وذلك من خلال مجموعة مختارة من البضائع والإكسسوارات المتاحة للشراء والطلب المسبق.