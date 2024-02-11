باهي أحمد



بدأت شركة آبل بيع نظارتها الذكية «فيجن برو» وهي خوذة تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي، حيث شهدت انتشارا واسع النطاق، خلال ساعات فقط من طرحها في الأسواق العالمية، ليتم تداول فيديوهات وصور لأشخاص يستخدمونها في الشوارع وأثناء عبور الطريق وداخل محطات ومركبات المترو، حيث تضم النظارة أكثر من 600 تطبيق من شأنها تغير الطريقة التي نستمتع بها بالترفيه والموسيقى والألعاب. متاجر التكنولوجيا والهواتف الذكية في الكويت قامت بدورها في توفيرها بالسوق المحلي وبأسعار تتراوح بين 1300 و1700 دينار، وذلك حسب سعة التخزين الخاصة بالنظارة، والتي تبدأ من 256 جيجا بايت إلى 1 تيرا بايت.



وقال الرئيس التنفيذي لـ «هاتف 2000» قاسم عبيد في تصريح لـ «الأنباء» إنه منذ طرح نظارة «آبل فيجن برو» في الكويت فإن عمليات الطلب عليها ضعيفة جدا ومحدودة، حيث لم تسجل مبيعاتها ما يزيد على 30 نظارة، كما أن الطلب عليها يكون بالقطعة، وذلك بسبب أسعارها المرتفعة عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن أسعار النظارة انخفضت بواقع 100 دينار بعد يومين من طرحها، وذلك نظرا لضعف الإقبال عليها.



تجدر الإشارة إلى أن «آبل» أطلقت نظارة الواقع المعزز الجديدة في 2 فبراير بسعر 3499 دولارا أميركيا بعد سنوات من الإشاعات حولها، حيث اصطف محبو التكنولوجيا والمولعون بمنتجات «آبل»، في طوابير أمام متاجر العلامة التجارية العملاقة في الولايات المتحدة لاختبار النظارة الجديدة.