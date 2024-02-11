علي إبراهيم



كشفت بيانات مشروع ميزانية الكويت للعام المالي المقبل 2024/2025 عن أن 90% من الإنفاق على تعويضات العاملين تتركز في 10 جهات من أصل 36 جهة حكومية بواقع 8.87 مليارات دينار قياسا إلى إجمالي إنفاق يبلغ 9.9 مليارات دينار.



وبالمقارنة على أساس سنوي فإن إنفاق أعلى 10 جهات حكومية على باب تعويضات العاملين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1.9% بما قيمته 168 مليون دينار لتبلغ 8.87 مليارات دينار في مشروع ميزانية 2024/2025 مقارنة بـ 8.7 ملايين دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2023/2024.



وتستحوذ وزارة التربية وحدها على ربع إنفاق الكويت في باب تعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة، بعدما ارتفعت تعويضات العاملين خلال 2024/2025 بواقع 5.6% بما قيمته 132.3 مليون دينار لتصل إلى 2.47 مليار دينار مقارنة بـ 2.34 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي.



وتسيطر وزارة الصحة على نحو 13.5% من الإنفاق على تعويضات العاملين بالكويت بواقع 1.33 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المقبل، وذلك بتراجع نسبته 7.4% بما قيمته نحو 107 ملايين دينار قياسا إلى 1.44 مليار دينار في 2023/2024.



وتبلغ حصة وزارة الكهرباء والماء نحو 747.4 مليون دينار من إجمالي الإنفاق على تعويضات العاملين في مشروع ميزانية العام المالي المقبل بزيادة تبلغ نسبتها 0.87% بما قيمته 6.45 ملايين دينار قياسا إلى 645.4 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي.



وتسيطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 412.6 مليون دينار من الاعتمادات المقدرة لباب تعويضات العاملين في مشروع ميزانية 2024/2025 بزيادة نسبتها 1.45 بما قيمته 5.85 ملايين دينار مقارنة بـ 406.7 ملايين دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي الجاري تنفيذها.



وشهدت ميزانية وزارة الأشغال ارتفاعا بنسبة 0.65% بما قيمته 1.9 مليون دينار خلال مشروع ميزانية العام المالي المقبل لتبلغ 299.7 مليون دينار مقارنة مع 297.8 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2023/2024.



وتراجع الإنفاق على تعويضات العاملين في وزارة الإعلام بـ 14.3% بما قيمته 33.7 مليون دينار لتبلغ في مشروع ميزانية 2024/2025 نحو 201.6 مليون دينار مقارنة بـ 235.3 مليون دينار خلال مشروع موازنة العام الحالي 2023/2024.



وزاد الإنفاق على الباب ذاته في الإدارة العامة للطيران المدني بنحو 25 بما قيمته 2.9 مليون دينار لتصل إلى 157.7 مليون دينار في مشروع ميزانية 2024/2025 مقارنة بـ 154.7 مليون دينار في مشروع ميزانية 2023/2024.



وبلغت ميزانية وزارة الداخلية لتعويضات العاملين في 2024/2025 نحو 1.57 مليار دينار مقارنة بـ 1.41 مليار دينار في 2023/2024، وذلك بارتفاع بلغ 151 مليون دينار بما نسبته 10.6%، كما بلغت ميزانية وزارة الدفاع 1.278 مليار دينار مقارنة بـ 1.26 مليار دينار في موازنة 2023/2024 بارتفاع قيمته 14.9 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 1.18%، وتراجع إنفاق الحرس الوطني على تعويضات العاملين إلى 396.1 مليون دينار مقارنة بـ 402.9 مليون دينار في ميزانية 2023/2024 بانخفاض 6.8 ملايين دينار بنسبة 1.7%.