بيروت ـ عامر زين الدين



دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى استكمال خطوة مجلس الوزراء في تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة بإتمام عقد المجلس العسكري في الجيش في ظل المهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة عليه والتحديات التي تواجه الوطن.



وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، أمل جنبلاط أن تنسحب الايجابية على سائر الملفات، للتخفيف من وطأة الأزمات المستعصية على مختلف الأصعدة واجتراح الحلول المناسبة، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي، الذي يبقى على رأس الأولويات، وتوفير المساحات الجدية المساعدة داخليا وخارجيا لاستقرار لبنان.



وكان النائب جنبلاط التقى المرشح على منصب رئاسة الجمهورية زياد حايك، الذي عرض له برنامجه، والمرشح لمنصب نقيب المهندسين طانيوس يوسف، ووفودا عدة.