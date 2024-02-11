قدم أكثر من مائة نائب عراقي أمس طلبا إلى رئيس البرلمان لتشريع قانون ينص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، أن الأخير أحال «طلبا موقعا من أكثر من مائة نائب إلى لجنتي «القانونية والأمن والدفاع بالبرلمان» يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق».



وجاء ذلك خلال ترؤس المندلاوي جلسة تشاورية عقدها البرلمان لمناقشة «الاعتداءات على السيادة العراقية».



ودعا المندلاوي الحكومة إلى تنفيذ قرار البرلمان الصادر عام 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء.



وأكد البيان رفض البرلمان «للاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان»، معربا عن إدانته الشديدة «للاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته».



كما طالب البرلمان الحكومة بـ«اتخاذ الإجراءات الديبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره»، مؤكدا «دعمه للحكومة في أن يكون العراق عامل استقرار بمحيطه الإقليمي والدولي».



ودعا الحكومة إلى «منع كل أشكال الاعتداءات التي تطول الأراضي العراقية، وعدم السماح بجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وان تلتزم الدول بالاتفاقات والمعاهدات دون تحريف أو تفسير مغاير».



وأصدر البرلمان العراقي قرارا في يناير 2020 طالب فيه الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من البلاد على خلفية غارة أميركية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.