بشرى شعبان

‏أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، عبد العزيز المطيري، بالجهود التي ساهمت بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع "المكشات 2"، متقدما بالشكر لجميع المساهمين في تحقيق هذا الانجاز الذي تم التخطيط له بعناية وفقاً لتوجيهات وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.

وقال في تصريح صحافي، إن عدد الزوار أيام نهاية الاسبوع والعطل تجاوز ال 5000 زائر يومياً بزيادة عن ما هو متوقع والمقدر في 1500 زائر ، كذلك حجز الاكواخ بشكل كامل في نهاية الاسبوع نتيجة للإقبال الكبير ، في ما تم زيادة طاقة الخدمات ( كهرباء ،ماء،نظافة ، امن ) بالمكشات وزيادة أماكن الجلوس وتوفير بيت شعر آخر إضافة إلى زيادة الأنشطة لتكون شبه يومية بشكل متنوع لتناسب جميع الأعمار والأذواق.

وأشار إلى أنه تم توفير سيارة نقل "قولف" لمساعدة الزائرين بالتنقل داخل المكشات وزيادة أعداد المستفيدين من البوثات لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاركات من مشروع "من كسب يدي" كما تم إعداد جدول للاحتفالات الوطنية تناسب الجميع.

وأكد المطيري أن التعاون مستمر مع اتحاد الجمعيات والصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ليواصل المشروع عمله بأفضل صورة ممكنة لخدمة المواطنين والزوار، مبينا أنه سيتم نقل مباشر لفعاليات المكشات عبر تلفزيون دولة الكويت يومين بالاسبوع متقدما بالشكر للجهات المشاركة في المكشات وهي وزارة الإعلام ، وزارة الداخلية وزارة الصحة، وزارة الكھرباء والماء، الھيئة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للشباب، بلدية الكويت وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية.