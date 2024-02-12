أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة اتباع الأسس والإجراءات القانونية الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط القضايا ومراعاة الحقوق والحريات.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن وزير الداخلية بالوكالة أكد خلال جولة تفقدية قام بها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية انه لا احد فوق القانون.



وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة الانتباه والالتزام واليقظة والعمل الدؤوب والجاهزية الدائمة لضبط الخارجين على القانون.



وذكر البيان أن وزير الداخلية استمع خلال الزيارة إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، كما تفقد عددا من الإدارات المعنية واطلع على أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع مجالات الجريمة.