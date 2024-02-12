

القاهرة ـ ناهد إمام



استقبلت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في مقر الاتحاد بالقاهرة، الوفد النيابي الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب د.أحمد الخلايلة، ود.وائل الشريف رئيس مؤسسة شباب قادرون، وم.رامي غالي نائب الرئيس لمؤسسة شباب قادرون.



وحضر اللقاء وفد اتحاد المستثمرات العرب وضم كلا من مازن النقيب المدير التنفيذي للاتحاد، هديل عبد الهادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ـ الأردن، هبة فؤاد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، طارق قمر رئيس لجنة التجارة، وم.حسام عصمت مستشار الاتحاد.



وقامت د.هدى يسي، بالترحيب بالوفد في مقر الاتحاد، مؤكدة عمق العلاقة التي تربط بين مصر والأردن والدول العربية.



وأكدت أهمية العلاقات المصرية -الأردنية سياسيا واجتماعيا، وتعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الرؤى المشتركة بين البلدين.



ودعت هدى يسي، الخلايلة، لحضور مؤتمر الاتحاد «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى» في دورته الـ27 المنتظر انعقاده خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر العام الجاري بمحافظة أسوان.



وألقت الضوء حول مبادرة الاتحاد «عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي»، لتنشيط السياحة الدينية والعلاجية في مصر والأردن.



كما تم عرض فيلم تسجيلي يبرز أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه عام 2005.



من جانبه، أكد د.أحمد الخلايلة أن عملية التحول السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها ملك الاردن الملك عبدالله الثاني تعتمد على تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الأردن لتنفيذ خطة التحول والتطوير المطلوبة، وأيضا مع نظرائهم من المجتمع المدني في مصر والدول العربية.



وأشار إلى أن مجلس النواب الأردني أنجز العديد من التشريعات ومشاريع القوانين، من ضمنها زيادة الاهتمام بالبيئة التشريعية دعما للتنمية الشاملة المستدامة.



وأعرب الخلايلة عن دعمه لمبادرة الاتحاد ودورها في توطيد العلاقات بين الأردن وكافة الدول العربية والدول الصديقة.



وفي نهاية اللقاء، قدمت هدى يسي، درع تكريم الاتحاد إلى النائب د.أحمد الخلايلة، لدوره النيابي البارز ود.وائل الشريف رئيس مؤسسة شباب قادرون.