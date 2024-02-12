

قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار إن إطلاق الموسم الثقافي الأول للمكتبات العامة في البلاد يهدف إلى إحياء دور المكتبات العامة وتنمية معرفة الفرد والمجتمع.



وأضاف الجسار لـ «كونا»، عقب افتتاح الموسم الثقافي الأول للمكتبات العامة في مكتبة «إشبيلية» تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الثقافة عبدالرحمن المطيري، أن المكتبات العامة مرت بمرحلة ركود في الفترة الماضية بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح أن المجلس الوطني للثقافة أطلق هذه الفعالية بغية تفعيل دور المكتبات العامة ولا يقتصر ذلك على قراءة الكتب والاستعارة فقط بل أيضا من خلال تنظيم دورات وورش عمل وبرامج لخدمة المجتمع وطلبة المدارس في عدد من المكتبات العامة المنتشرة في البلاد لربط الفرد بالمكتبة.



وذكر أن الموسم الثقافي يستمر حتى 18 مايو المقبل ويستهدف بشكل رئيسي طلبة المدارس والناشئة والشباب لتنمية مداركهم.