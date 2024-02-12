بشرى شعبان



رفع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري ونيابة عن أبنائه من ذوي الإعاقة بالهيئة أسمي آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الوفي بمناسبة مراسم رفع العلم بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال والتحرير.



ودعا المطيري الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير، مستذكرا بكل الفخر شهداء الكويت الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الوطن ليظل علم الكويت عاليا معبرا عن الانتماء لهذه الأرض الطيبة، والالتفاف حول قيادتها الحكيمة التي عبرت بنا إلى بر الأمان.



وجه تحية حب وتقدير لأبنائنا من ذوي الإعاقة الذين حضروا معبرين أنهم جزء من هذه الاحتفالات الوطنية من خلال مشاركتهم في رفع العلم.