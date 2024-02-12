أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.فايز الظفيري أن جامعة الكويت، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام، بصدد تنظيم احتفالية الأعياد الوطنية فبراير 2024، والتي ستقام الأربعاء المقبل الساعة 10:00 صباحا بمدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية، تحت شعار «دمت يا بلادي فخرا وللعلم مهدا»، وذلك ترسيخا لروح الانتماء إلى وطننا الغالي، وعرفانا بتاريخه المشرق، وتوطيدا لسبل التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية.



وذكر الظفيري أن هذه المناسبة الوطنية عزيزة على قلوب الجميع، حيث تعتبر من أهم الفعاليات التي تحرص جامعة الكويت على إقامتها وتتضافر فيها جهود منتسبيها من طلبة وهيئة إدارية وأكاديمية لإظهارها بالصورة المشرقة التي تتناسب مع مكانة جامعة الكويت باعتبارها أعرق مؤسسة أكاديمية بالمنطقة وهي الرافد الرئيسي للعلم والمعرفة، لذا جاء الشعار تجسيدا وترسيخا لهذه المكانة الثقافية التي تحظى بها الجامعة. وأضاف أ.د.الظفيري أن الاحتفالية ستشارك فيها كل كليات ومراكز العمل بجامعة الكويت والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ومختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة.