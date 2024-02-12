بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بإضافة 13 نشاطا للائحة المحلات العامة. وتضمن القرار في مادته الأولى: يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:



٭ تعليم الرياضات (كرة القدم - كرة القاعدة - كرة السلة - الكريكت) - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ صناعة المصاعد - في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب النظم واللوائح واشتراطات هيئة الصناعة.



٭ تحصيل مطالبات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ تحصيل أموال الاغرار - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ تصميم المنسوجات والمشغولات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البحث عن أملاك الأشخاص - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ الوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة للدواجن المجمدة والمبردة - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ مركز تطوير وتقويم التعليم والتدريب (سياسة التعليم) - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - 240 مترا مربعا.



٭ إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/ مجمع الطب التقليدي والتكميلي - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.